На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо найчесніші знаки Зодіаку, які ніколи не обманюють
-
- 30
Представники цих знаків Зодіаку відрізняються особливою чесністю та доволі рідко йдуть на обман. Кому можна довіряти та не шукати підступ - читайте далі.
Тельці. Вони знають про свої недоліки та переваги, тому впевнено демонструють найкраще. Однак вони проти будь-якої брехні, тому самі не йдуть на обман, а й не терплять брехні від інших. Якщо вони з вами відверті, то це знак, що ви на новому рівні стосунків.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
Стрільці. Представники цього знаку Зодіаку інколи бувають надто відвертими, чим можуть завдавати неприємних емоцій оточенню. Однак вони ніколи не підуть на брехню, адже це проти їхніх принципів. Чесність та прямота чудово характеризують цих людей, щоправда, інколи це створює перепони в житті.
Овен. Якщо цих людей щось не влаштовує, то ви про це точно дізнаєтесь. Вони полюбляють бути лідерами та переможцями, тому не опускаються до таких дрібниць, як обман. Інколи вони можуть бути надто чесними, через що потім переймаються.
Леви. Запам'ятайте, що мало хто так цікавить цих людей, як вони самі. Тому брехня - не їхня улюблена забавка, хоча вони уміють прикидатися, але не практикують це у житті. Якщо ви перейшли дорогу Левам, то вони не будуть усміхатися, така ж ситуація і з хорошими моментами, про які вони пам'ятатимуть довго.
Читайте також: Жінки цих знаків Зодіаку легко зводять з розуму чоловіків
-
15:12Італійські дієтологи назвали продукти, які продовжують молодість
-
14:52Нобелівська премія за боротьбу з бідністю у світі: названо переможців
-
14:34Дівчина витратила цілий статок заради зовнішності Барбі
-
14:13Компанія Porsche розповіла, чим вразить друге покоління Macan
-
14:00Найкращі пісні 1990-х: рейтинг ТОП 200 хітів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:55Названо найчесніші знаки Зодіаку, які ніколи не обманюють
-
13:30Даша Астаф'єва потішила шанувальників гарячим фото
-
13:14Як змінювалася популярність мобільних ОС за останні 20 років: цікаве відео
-
12:5247-річна Гвінет Пелтроу знялась топлес для Elle (фото)
-
12:33Встановлено новий рекорд у жіночому марафоні
-
12:14Принц з Беверлі-Хіллз: Вілл Сміт випустить продовження серіалу про свого героя
-
12:00ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?
-
11:55Чому дорослим варто регулярно їсти морську капусту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:31Цей улюблений вид горішків насправді некорисний
-
11:14Про що може свідчити швидкість вашої ходьби
-
10:49Подорож доктора Дулітла: трейлер яскравого фільму з Робертом Дауні-молодшим
-
10:12У Tesla виявили серйозні проблеми з пам'яттю: ремонт обійдеться дорого
-
10:00Як зміцнити імунітет восени: корисні поради, які вбережуть вас від застуди
-
09:52Хлопець встановив новий рекорд мережі завдяки Біллі Айліш
-
09:22Google "поховав" смартфони Pixel 3 і Pixel 3 XL
-
08:50Дизайн дивних спалень, у яких моторошно засинати: епічні фото
-
08:23Танці з зірками 2019: дивитись онлайн повний 8 випуск шоу
-
08:05Привітання з Днем козацтва 14 жовтня 2019 в прозі, віршах і смс
-
14:00Найкращі пісні 1990-х: рейтинг ТОП 200 хітів
-
12:00ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?
-
10:00Як зміцнити імунітет восени: корисні поради, які вбережуть вас від застуди
-
07:50Погода в Україні на Покрову: прогноз на 14 жовтня
-
00:02Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у восьмому прямому ефірі
- 13 жовтня
-
21:00Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
-
17:50Дівчина тижня: гаряча модель та секс-бомба Instagram Ізабелла Бушемі (18+)
-
14:56Науковці проїхалися по електромобілях: як вони впливають на довкілля
-
12:00Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки
-
09:25Олександр Усик переміг Чазза Візерспуна: як це було (повне відео бою)
-
08:13Дієтологи розповіли, чому необхідно починати свій ранок зі сніданку
- 12 жовтня
-
21:25Дівчина Бонда: Тіна Кароль ефектно оголила груди в новій зйомці (18+)
-
19:00Найкращі пісні 2000-х: рейтинг ТОП 200 хітів
-
17:30Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені
-
14:21Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
-
12:15Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту
-
10:08ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
08:32BMW показала, чому надзвичайно важливо міняти літню гуму на зимову
- 11 жовтня
-
22:12Ці ерогенні зони на жіночому тілі чоловіки часто ігнорують
-
21:32УКРАЇНА – ЛИТВА: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020
-
19:21Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу
-
16:25День захисника України 2019: обираємо подарунок разом
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто з українських футболістів вищий
-
11:15На власному досвіді: 5 правил успішного перетину кордону
-
10:00Як заморозити овочі на зиму: правила швидкого заморожування вдома