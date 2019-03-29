Чому чоловікам треба їсти більше свіжих фруктів

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Використання вітаміну С скорочувало знаходження пацієнтів на лікуванні - фото 1
Використання вітаміну С скорочувало знаходження пацієнтів на лікуванні / Gfycat

Медики розкрили несподівану властивість вітаміну С. Ряд досліджень показав, що прийом вітаміну С, особливо серед чоловіків, скорочує перебування пацієнтів в реанімації.

Група міжнародних вчених прийшла до висновку, що вітамін С має епігенетичний ефект. Результати фінсько-австралійської групи дослідників показали: вітамін С надає різний вплив на стан здоров'я і може впливати на практичні результати.

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Фахівці проаналізували дані 18 контрольованих випробувань, в яких учасники приймали вітамін С. Було встановлено, що в середньому використання вітаміну С скорочувало знаходження пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії на 7,8%. Особливо це стосувалося чоловіків.

Вчені вважають, що необхідно продовжити дослідження в пошуку оптимального дозування вітаміну С для ефективного відновлення пацієнтів відділень інтенсивної терапії. Наприклад, потрібно з'ясувати, як буде діяти вітамін в кількості вище 2 грамів на день.

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Джерело: amway
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