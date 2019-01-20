Чому чоловікам не варто зловживати кавою

Медики попередили про наслідки активного вживання кави для чоловічого здоров'я.

Британські науковці з Кембриджа дійшли до висновку, що захоплення розчинною кавою може викликати проблеми зі здоров'ям у чоловіків. А все тому, що у них містяться фітогормони, які негативно впливають на потенцію.

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За словами медиків, фітогормони впливають на організм представників сильної статі подібно до "жіночого гормону" естрогену.

"Чоловіки, які п'ють надто багато розчинної кави, ризикують отримати живіт та майже жіночі груди. До того ж, у них можуть виникнути проблеми з ерекцією", – відзначають учені.

Чому чоловікам не варто зловживати кавою

Виявилось, що такий вплив на здоров'я має звичка випивати по 5 горнят кави на день. Однак, якщо зменшити цю кількість до 1-2, а також відмовитись від розчинної кави на користь заварної та меленої, то ранковий напій навпаки зміцнить "чоловічу силу".

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