Ці популярні продукти крадуть вашу енергію

Їжа поповнює організм енергією. Але, це відбувається в тому випадку, якщо вона правильно підібрана. Деякі продукти можуть навпаки віднімати у вас енергію. Ми розповімо про декілька з них.

1. Білий хліб, макарони і рис

Оброблені зерна, які містяться в білому хлібі, пасті і білому рисі, можуть принести організму шкоду, коли справа стосується рівня вашої енергії. Через те, що зерна містять менше клітковини, вони швидше перетравлюються. Тому їжа або закуска, багаті обробленими зернами, зазвичай викликають швидке підвищення рівня цукру в крові і інсуліну, за яким йде зниження енергії.

2. Сухі сніданки, йогурти та інші продукти з додаванням цукру

Багато людей вважають пластівці важливою частиною здорового і підбадьорливого сніданку. Але це зовсім не так. Більшість пластівців для сніданку містять дуже мало клітковини, але містять значну кількість доданого цукру. Фактично, цукор становить до 50% від загальної кількості вуглеводів. Комбінація високого вмісту цукру і низький вміст клітковини може привести до різкого стрибка рівня цукру в крові і інсуліну, що призведе до збільшення енергії і подальшого збою.

3. Кава

Регулярне вживання цього напою може з часом виснажити вашу енергію. Занадто багато кофеїну може негативно вплинути на якість вашого сну, що своєю чергою знизить рівень вашої енергії.

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