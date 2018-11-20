Чи можна пити воду під час їжі

Між прийомами їжі і рідини краще витримати інтервал.

Як тільки людина починає їсти, організм вже готовий до цього, він виробляє травні соки, які повинні довести їжу до певного стану, після чого вона надходить в кишечник. Поглинаючи їжу з водою, ми розбавляємо шлункові соки, тим самим змінюючи їх концентрацію, і, отже, уповільнюємо процес травлення.

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Аргентинські вчені провели експеримент. Всіх його учасників вони розділили на три групи, кожна з яких їла пончики. Перша група пила воду до їжі, друга під час і третя після їжі. Замір аналізів після їжі показав: у першій групі рівень цукру в крові виріс незначно, в третій він виявився трохи вищим, ніж в першій. Найбільший рівень цукру в крові був у членів групи, яка запивала пончики водою.

Американський натуропат Герберт Шелтон пояснює, що процес обробки їжі людини під час їжі починається ще в роті, з обробки її слиною. Він навіть радить батькам "не підсаджувати" дітей на каші і пюре, щоб вони могли з раннього дитинства вчитися ретельно пережовувати їжу. Запиваючи їжу під час пережовування, ми вже втручаємося в налагоджений самою природою процес і тим самим тільки заважаємо організму виконувати свої функції.

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