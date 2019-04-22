Чому багато українських господинь відмовилися від мультиварок

Що не сподобалося господиням у мультиварці / Redmond.company

Останнім часом з'являється все більше господинь, які дуже хотіли мультиварку, але в подальшому закинули її. Чому так відбувається?

Все більше жінок на форумах пишуть, що їм легше готувати стандартним способом, на плиті, ніж в мультиварці.

І ще: Сповідь продавця: як нас нахабно дурять у магазинах техніки

Мультиварку беруть в основному для того, щоб звільнити час. У цьому вона допомагає. Можна засипати крупу і молоко з вечора, щоб до ранку була готова гаряча каша. Однак.

Що не сподобалося господиням у мультиварці:

Можна приготувати лише одну страву, наприклад, шарлотку або плов. Разом не поставиш готувати. Чаша одна. У підсумку, якщо користуватися тільки мультиваркою приготування їжі розтягнеться на пів дня Запахи. Мультиварка дуже добре вбирає запахи і потім їх "нотки" з'являються в інших стравах Зберігання. Приготували суп, весь його не з'їли. І що? Зберігати в чаші не можна, доводиться переливати в каструлю. Це не дуже зручно Чаші швидко ламаються, а ще незручно мити сам корпус приладу

Звичайно у мультиварки є і плюси, особливо, якщо купити хорошу модель. Просто багато хто так і не пристосувався до неї.

Читайте також: Як зварити яйце, щоб воно легко почистилося