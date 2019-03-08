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Чому Apple не випускатиме складаний iPhone
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На Міжнародній виставці Mobile World Congress 2019 у Барселоні нам продемонстрували перші складні смартфони. Чи приєднається Apple до загального тренду?
Наразі у складаних смартфонів є кілька суттєвих мінусів:
Екран з полімерного матеріалу, який за своїми властивостями серйозно поступається склу. Так, дисплей не розіб'ється при падінні, але про себе досить швидко дадуть знати подряпини.
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Складки і нерівності у районі згину – така проблема точно є на Huawei Mate X. І можливо на Galaxy Fold (південнокорейська компанія не надала тестові зразки відвідувачам виставки, тому говорити напевно не варто). Безумовно, цей недолік можна усунути, можливо для цього буде потрібно задіяти еластичний полімерний матеріал.
Складаний смартфон банально неможливо використовувати на морозі. Проблема в особливій технології дисплеїв: у районі згину він може виходити з ладу під впливом низьких температур.
Сама практичність таких смартфонів під великим питанням. Малоймовірно, що така конструкція складаних пристроїв продумана на всі 100%.
Безумовно, компанія такого масштабу як Apple, може вирішити всі ці проблеми. Але чи стане вона це робити?
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