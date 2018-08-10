Жінки цих знаків Зодіаку можуть спокусити будь-кого за 2 хвилини

Жінки яких знаків Зодіаку зводять чоловіків з розуму.

Овен. Будьте впевнені – темперамент цієї дівчини створює в її розумі безліч божевільних сексуальних фантазій. Іноді, у жертву фантазіям вони приносять вірність, але натомість чоловік отримує ідеальну, пристрасну коханку.

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Лев. Знак, який хоче бути кращим за всіх. Саме цим Лев і займається в ліжку – показує, що таке справжня пристрасть і справжня любов. До речі, в коханні дівчата-Леви не особливо люблять романтику, вважаючи за краще грубу, звірячу пристрасть.

Скорпіон. Справжні завойовники чоловічих сердець. Вони готові втілювати будь-які фантазії, як Овни, і так само агресивні і пристрасні в сексі, як Леви. Мають ті ж проблеми з вірністю, що і Овни, але також є ідеальними коханками. Для Скорпіона відносини без сексу – не відносини. Якщо ви хочете багато пристрасті, сексу і втілення всіх своїх сексуальних фантазій – шукайте свою дівчину-Скорпіона.

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