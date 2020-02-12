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Чоловіки чи жінки: лікарі розповіли, хто вразливіший перед коронавірусом

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Лікарі розповіли, хто більш схильний до інфікування коронавірусом - фото 1
Лікарі розповіли, хто більш схильний до інфікування коронавірусом

Спалах коронавірусу неабияк налякав практично усіх мешканців планети. І поки одні припускають, що ж сталося причиною його масового поширення, інші намагаються розібратися, хто ж вразливіший перед ним. У цьому їм допомогла звичайнісінька статистика.

На ранньому етапі спалаху вірусу в місті Ухань чоловіки становили 68% хворих. Причому найважчі випадки хвороби спостерігалися у літніх представників сильної половини людства.

І ще: Коли епідемія коронавірусу досягне свого піку: відповідь вчених

З китайським коронавірусом частіше стикаються саме чоловіки. Серед пацієнтів медцентру при Університеті Ухань 54% були чоловіками. Ще одне дослідження показало, що на ранньому етапі епідемії сильна стать взагалі складала 68% хворих. Тепер автори дослідження намагаються визначили, чому чоловіки уразливіші, і що дає можливий додатковий захист жінкам і дітям.

Поки що є версія про те, що ця статева сегрегація пояснюється просто тим, хто спочатку "підхопив" вірус, у кого вже було більше хвороб, а також про те, що жіночі гормони мають протиінфекційний вплив.

25% пацієнтів із коронавірусом, у кого стан здоров'я погіршився до необхідності переведення в реанімацію, вмирали. Наймолодшому з них було 22, але середній вік жертв вірусу становить 56 років.

Статистика свідчить, що більшість інфікованих – чоловіки - фото 385680
Статистика свідчить, що більшість інфікованих – чоловіки

Дослідження показали, що у майже половини пацієнтів був ще до зараження будь-який інший розлад. Найчастіше до них належали гіпертонія, діабет, рак і хвороби серця. Поширеність цих хвороб у старшій віковій групі між статями приблизно однакова, особливо коли жінка вступає в менопаузу.

Але чоловіки трохи частіше стикаються з гіпертонією. Наприклад, у США 33% чоловіків – гіпертоніки, а серед жінок їх пропорція становить 30,7%. Білі американці чоловічої статі хворіють на діабет у 2,5 раза частіше білих жінок.

Читайте також: Медики в китайській лікарні станцювали для хворих на коронавірус: відео

Джерело: Medikforum
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