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Чоловік знищив свій Dodge Charger 500, аби провчити покупців: без сліз не глянеш
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Власник досить рідкісного Dodge Charger 500 заявив, що втомився від покупців, які намагаються знизити ціну його автомобіля, тому відвіз свій маслкар на місцевий завод з переробки металу і знищив його. Несподіваний вчинок чоловік зняв на відео і виклав у мережу!
Charger 1970 року випуску хоч і є бажаним екземпляром у колекції будь-якого шанувальника американського автопрому, але конкретно цей маслкар вимагав серйозних доробок – за майже пів століття автомобіль встиг добряче прогнити, а фарба облізла майже з усіх деталей. Але навіть попри такий плачевний стан, власник все одно хотів виручити з продажу 10 тисяч доларів.
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Зрозуміло, швидко знайти покупця старої іржавої машини за таку ціну практично нереально, але власник думав інакше. Його дуже засмучували претенденти на покупку, котрі починали з ним торгуватися в спробах бодай трохи знизити явно завищену вартість, тому він вирішив діяти радикально.
У результаті, чоловік відвіз свій Charger на металопереробний завод і знищив, а щоб іншим покупцям не кортіло з ним торгуватися, записав весь процес на відео і виклав у мережу. При цьому чоловік анітрохи не шкодує і навіть заявив, що готовий ще раз зробити те ж саме, якщо ситуація повториться.
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