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Чоловік знищив свій Dodge Charger 500, аби провчити покупців: без сліз не глянеш

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Чоловік не захотів продавати свій Dodge Charger 500 за безцінь - фото 1
Чоловік не захотів продавати свій Dodge Charger 500 за безцінь

Власник досить рідкісного Dodge Charger 500 заявив, що втомився від покупців, які намагаються знизити ціну його автомобіля, тому відвіз свій маслкар на місцевий завод з переробки металу і знищив його. Несподіваний вчинок чоловік зняв на відео і виклав у мережу!

Charger 1970 року випуску хоч і є бажаним екземпляром у колекції будь-якого шанувальника американського автопрому, але конкретно цей маслкар вимагав серйозних доробок – за майже пів століття автомобіль встиг добряче прогнити, а фарба облізла майже з усіх деталей. Але навіть попри такий плачевний стан, власник все одно хотів виручити з продажу 10 тисяч доларів.

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Зрозуміло, швидко знайти покупця старої іржавої машини за таку ціну практично нереально, але власник думав інакше. Його дуже засмучували претенденти на покупку, котрі починали з ним торгуватися в спробах бодай трохи знизити явно завищену вартість, тому він вирішив діяти радикально.

У результаті, чоловік відвіз свій Charger на металопереробний завод і знищив, а щоб іншим покупцям не кортіло з ним торгуватися, записав весь процес на відео і виклав у мережу. При цьому чоловік анітрохи не шкодує і навіть заявив, що готовий ще раз зробити те ж саме, якщо ситуація повториться.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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