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Чоловік знайшов дитяче фото дружини і побачив там себе

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Справжнісінький доказ того, що від долі не втечеш! - фото 1
Справжнісінький доказ того, що від долі не втечеш! / stimmung

Ця історія з розряду тих, що змушують вірити у невипадкові зустрічі і кохання всього життя.

Молодята Еван Айерс і Брайтін Вотерлін у шлюбі всього 8 місяців. Одного разу Еван шукав рисоварку, а натрапив на стару дошкільну фотографію дружини, де вона сиділа на занятті в оточенні інших дітей.

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Еван дуже здивувався, коли серед дітей побачив знайоме обличчя хлопчика, який сидів поруч з юною Брайтін. Маленький білявий хлопчина із сором'язливою усмішкою виявився... ним!

Чоловік знайшов дитяче фото дружини і побачив там себе - фото 317464
Чоловік знайшов дитяче фото дружини і побачив там себе - фото 317463
Чоловік знайшов дитяче фото дружини і побачив там себе - фото 317465

Найбільш дивовижне, що більшу частину життя вони обидва жили і росли в різних містах, але саме в тому дитячому садку їх вперше звела доля. Евану і Брайтін було всього по три роки, коли було зроблене це пам'ятне фото. Зрозуміло, вони один одного не пам'ятали і навіть не припускали, що могли коли-небудь бачитися до цього.

Через 16 років ця чарівна пара – справжнісінький доказ того, що від долі не втечеш!

Чоловік знайшов дитяче фото дружини і побачив там себе - фото 317462

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Джерело: stimmung
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