Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото

Цей відчайдушний чоловік вирішив зробити небезпечний пам'ятний знімок із п'ятиметровою рептилією.

Біолог за освітою Нільс Дженсен заманив і осідлав великого крокодила, залишившись при цьому неушкодженим.

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Дженсен подорожував Австралією і побачив великого гребенястого крокодила. Рептилія досягала 4,7 метра в довжину і важила 650 кілограмів. Чоловік вирішив заманити тварину трупом невеликого кенгуру. Коли крокодил виліз із води і почав поїдати здобич, він заліз на рептилію, сівши на неї біля основи хвоста. Пізніше чоловік повторив це для того, щоб зробити селфі. Біологу пощастило, що він не постраждав, оскільки гребенястий крокодил вважається одним з найбільших і найнебезпечніших хижаків.

Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото

Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото

Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото

Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото

За словами самого біолога, він грав зі смертю, але воно того варте. А ось влада Австралії звернулася до біолога з попередженням про те, що він "напрошувався на проблеми".

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