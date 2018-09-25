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Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото

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Біологу пощастило, що він не постраждав - фото 1
Біологу пощастило, що він не постраждав / dailymail

Цей відчайдушний чоловік вирішив зробити небезпечний пам'ятний знімок із п'ятиметровою рептилією.

Біолог за освітою Нільс Дженсен заманив і осідлав великого крокодила, залишившись при цьому неушкодженим.

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Дженсен подорожував Австралією і побачив великого гребенястого крокодила. Рептилія досягала 4,7 метра в довжину і важила 650 кілограмів. Чоловік вирішив заманити тварину трупом невеликого кенгуру. Коли крокодил виліз із води і почав поїдати здобич, він заліз на рептилію, сівши на неї біля основи хвоста. Пізніше чоловік повторив це для того, щоб зробити селфі. Біологу пощастило, що він не постраждав, оскільки гребенястий крокодил вважається одним з найбільших і найнебезпечніших хижаків.

Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото - фото 278209
Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото
Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото - фото 278208
Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото
Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото - фото 278207
Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото
Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото - фото 278205
Чоловік заліз на гігантського крокодила заради фото

За словами самого біолога, він грав зі смертю, але воно того варте. А ось влада Австралії звернулася до біолога з попередженням про те, що він "напрошувався на проблеми".

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Джерело: dailymail
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