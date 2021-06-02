Чоловік загубив свій гаманець в пабі і несподівано знайшов його через 20 років

Шотландець Раян Сеймур з міста Локгеллі під час посиденьок у пабі в далекому 2001 році втратив гаманець з 60 фунтами стерлінгів, пластиковими картами, документами. Справжньою несподіванкою стало те, коли він знайшовся 20 років по тому.

Як пише Daily Mail, 37-річний Раян Сеймур давно забув про пропажу, проте на початку травня нинішнього року з ним у Facebook зв'язався співробітник поліції. Він поцікавився, чи не губив чоловік гаманець багато років назад. Як з'ясувалося, якийсь перехожий виявив гаманець в кущах біля того самого пабу, де шотландець випивав з друзями 20 років тому, і приніс його в поліцію.

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Пропуск на роботу, пластикові карти і посвідчення особи виявилися на місці – пропали тільки гроші. "Весело було знову побачити себе молодим на фотографіях", – розповів Сеймур. Чоловік додав, що найбільше його розвеселила картка з прокату відеокасет.

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