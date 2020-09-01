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Чоловік з квітами влаштував шоу на весіллі (епічне відео)

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Хлопець з квітами став зіркою весілля - фото 1
Хлопець з квітами став зіркою весілля

Весілля - це незабутній день у житті кожної пари, а ще час, коли все може піти не за планом. Але герой цього відео перетворив свою появу на вінчанні у справжню родзинку свята кохання. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Hannah_Bobanna поділився кумедним відео з одного із весіль, на якому роль дівчинки з квітами виконав харизматичний чоловік. За лічені години допис піднявся у топи, зібравши понад майже 800 коментарів та понад 66 тисяч лайків.

І ще: Старе фото з весілля зробило жінку зіркою мережі

Зазвичай, перед виходом нареченої випускають дітей, щоб вони встелили шлях до вінчальної арки квітами. Але на цьому весіллі роль дівчинки-квіточки виконав дуже талановитий хлопець. Під запальну музику він влаштував шоу, розкидаючи пелюстки зі своєї сумки-бананки так, що від нього важко відвести погляд. Це варто побачити:

The perfect flower girl doesn’t exi...wait...he does! from r/MadeMeSmile

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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