Чоловік Єлизавети II не хоче святкувати 100-річний ювілей: чому

У червні 2021 року в королівській родині відбудеться знаменна подія: принцу Філіпу, чоловіку Єлизавети II виповниться 100 років. Але свято під загрозою зриву.

Ювіляр навідріз відмовляється святкувати свій день народження, тому що він давно відійшов від справ і не хоче навколо своєї персони влаштовувати метушню.

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Така заява здивувала королеву Єлизавету II й інших членів королівської сім'ї, які хотіли зібратися всі разом на масштабне святкування. Джерело повідомляє, що підготовка до 100-річного ювілею принца Філіпа мала розпочатися після Нового року, але в палаці бояться навіть завести на цю тему розмову, знаючи, що всі ідеї будуть майбутнім іменинником прийняті "в штики".

"Герцог на пенсії, він відійшов від справ і не хоче суєти. І його не можна ні в чому звинувачувати", – цитує свого інсайдера видання Royal Central. Але навіть якщо принц Філіп відмовиться від розкішного торжества, одної традиції йому не вдасться уникнути: королева Єлизавета II завжди надсилає вітальний лист британцям, які відзначають сотий день народження. Втім, ще невідомо, які будуть карантинні обмеження влітку, і чи будуть вони взагалі, та й сам ювіляр, можливо, передумає до цього часу.

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