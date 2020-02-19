Чоловік встановив рекорд, лопнувши сто повітряних куль ногами: відео

Американець потрапив в Книгу рекордів Гіннеса після того, як розчавив ногами сотню повітряних куль. Вдалося чоловіку це зробити лише за 23,69 секунди.

Житель Айдахо Девід Раш побив світовий рекорд і потрапив в книгу Гіннеса. Для цього йому довелося ногами розчавити 100 повітряних куль усього за 23,69 секунди. Момент рекордного знищення куль зняли на відео. На кадрах видно, як американець починає топтати чорні кульки, прикріплені стрічкою на підлозі.

І ще: У мережі показали 27-річного богатиря, який з'їдає вісім курей за день

Попри те, що за однією кулею Рашу довелося поганятися, він побив попередній рекорд на шість секунд. Так, раніше американець побив понад 100 рекордів відомої книги Гіннесса.

Читайте також: У Дубаї чоловік на реактивному ранці піднявся на висоту 1500 метрів