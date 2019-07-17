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Чоловік став моделлю у 50 років, і тепер підкорює світ (фото)

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54-річний англієць став моделлю - фото 1
54-річний англієць став моделлю

Чоловік навчав підлітків аж поки в один момент не погодився на фотосесію. Тепер містер Піп справжня зірка мережі. Зацініть!

Знайомтесь, це Піп (Pip The Gentleman) – 54-річний чоловік, який навчає молодь у рамках проєкту Prince’s Trust Program в англійському місті Хаддерсфілд. Однак вільний час він присвячує зйомкам.

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"Я займаюсь моделінгом вже 4 роки, і почав працювати перед своїм 50-літтям. У мене ніколи не було планів чи вибору стати моделлю саме в цьому віці. Це просто трапилось. До мене підійшли двоє студентів з Хаддесфілда, який у той рік створювали журнал для стильних джентльменів середнього віку. Я погодився знятись для них. Агентство побачило мої знімки. Я не мав планів на це у якості основного доходу, я не переймаюсь щодо такої роботи. Бачу це як можливість розважатись, бути творчим та заробити трохи грошенят", – зізнається Піп. І справді, його знімки надихають та вражають своєю стильністю.

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Ian Farrell
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Robert Pugh

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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