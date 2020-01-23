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Чоловік розповів, які звички дружини йому не подобаються найбільше

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Стосунки - фото 1
Стосунки / garipov

Одружений чоловік поділився інформацією про те, що дійсно не подобається практично кожному чоловікові.

Довгі збирання

Жінки – ніжні і прекрасні. Але щоб завжди мати гарний вигляд, їм потрібно чимало сил і часу, щоб цей статус підтримувати. Як це у багатьох буває: спочатку запланувала один наряд, потім передумала, обрала інший, але в останній момент вирішила, що це тобі не підходить.

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Але чоловікам, це не зрозуміло і зовсім не подобається. Одні чоловіки "нервово курять в стороні", інші допомагають судженої підібрати наряд, і натерти туфлі.

Вигадування важливих дат

Деякі дівчата крім річниці весілля люблять зробити важливим днем ​​і день знайомства, і першого поцілунку, і ще багато чого. Всі ці дати можуть мати місце, але тільки з обопільної згоди партнерів. Ображатися на те, що "ти забув коли ми вперше поцілувалися", не варто.

Чоловік розповів, які звички дружини йому не подобаються найбільше - фото 381693

Демонстративна любов

Всі чоловіки різні, один скаже, що любить вас в РАГСі і буде вважати, що цього достатньо, а інший буде кожен день говорити про свої почуття і дарувати квіти. Цілуватися у всіх на виду або ще якось самовиражатися. Однак, любов, вона для двох, і зайва демонстрація своїх почуттів третім особам ні до чого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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