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Коронавірус Карантин 1 вересня

Ченнінг Татум переодягнувся у фею для реклами власної книги

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Ченнінг Татум випустив дитячу книжку - фото 1
Ченнінг Татум випустив дитячу книжку / instagram.com/channingtatum

Карантин через пандемію коронавірусу пройшов по-різному у всіх, але Ченнінг Татум зумів справді здивувати фанатів. Тепер шанувальники сприймають актора зовсім по-іншому.

40-річний актор Ченнінг Татум показав, що на карантині можна не лише їсти та сумувати, а й дуже продуктивно проводити час. На своєму профілі в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 17 мільйонів підписників, чоловік опублікував дуже несподіване фото.

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На знімку зірка фільмів "Крок уперед" сидить у костюмі феї поряд з єдинорогом, якому читає книжку. І це не просто так, адже так актор розповів про те, що написав дитячу книгу під назвою "Sparkella" (Блискітка).

"Не знаю, як у вас, але на мене карантин вплинув дуже дивно. Я випадково замкнувся у кімнаті 7-річної доньки та виявив у себе внутрішню дитину. Врешті я створив дещо для доньки. Дякую за прочитання", – зазначив автор. Варто додати, що яскрава книга розповідає про дівчинку Блискітку, яка йде у школу, але інші діти не позитивно ставляться до її сяючого образу. Тому вона розповідає про це татові, а він пояснює, чому важливо сприймати себе такими, якими ми є.

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