Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

Чоловік пограбував банк заради весілля, а наречена здала його

  • 69
Хіт Едвард Бампус - фото 1
Хіт Едвард Бампус / dailymail

Житель Техасу Хіт Едвард Бампус не міг зібрати достатню суму грошей, щоб купити персні і ​​відгуляти весілля зі своєю коханою. Тож, чоловік пограбував банк заради цього весілля, а наречена здала його поліції.

За добу до церемонії одруження Хіт Едвард Бампус вирішив пограбувати банк. Він від'їхав 40 кілометрів від свого будинку, у містечко Гровтон, і пристав до касира місцевого відділення банку з вимогою віддати готівку.

І ще: Учасниця проєкту про виживання показала наслідки шоу: фото не для слабкодухих

Чоловік пограбував банк заради весілля, а наречена здала його - фото 360533

Чоловік пограбував банк заради весілля, а наречена здала його - фото 360534

Чоловік пригрозив касиру зброєю, але під час недовгого діалогу зізнався, що гроші потрібні йому для весілля. Бампус забрав усі гроші, а дорогою додому позбувся пістолета і одягу, у якому був. Обличчя чоловіка потрапило на камери спостереження, але в поліції не змогли самостійно впізнати грабіжника. Тоді місцева влада розмістила знімки на своїй сторінці в мережі.

Бампуса впізнала його наречена і змусила чоловіка здатися владі. Чоловік віддав майже всю вкрадену суму, але проти нього висунули обвинувачення в пограбуванні з обтяжливими обставинами.

Читайте також: У США виростили гігантський гарбуз вагою в тонну

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
  • Вчора, 17:00
  • 462
Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
  • 07 жовтня, 16:21
  • 1283
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1813318
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл