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Чоловік пограбував банк заради весілля, а наречена здала його
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Житель Техасу Хіт Едвард Бампус не міг зібрати достатню суму грошей, щоб купити персні і відгуляти весілля зі своєю коханою. Тож, чоловік пограбував банк заради цього весілля, а наречена здала його поліції.
За добу до церемонії одруження Хіт Едвард Бампус вирішив пограбувати банк. Він від'їхав 40 кілометрів від свого будинку, у містечко Гровтон, і пристав до касира місцевого відділення банку з вимогою віддати готівку.
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Чоловік пригрозив касиру зброєю, але під час недовгого діалогу зізнався, що гроші потрібні йому для весілля. Бампус забрав усі гроші, а дорогою додому позбувся пістолета і одягу, у якому був. Обличчя чоловіка потрапило на камери спостереження, але в поліції не змогли самостійно впізнати грабіжника. Тоді місцева влада розмістила знімки на своїй сторінці в мережі.
Бампуса впізнала його наречена і змусила чоловіка здатися владі. Чоловік віддав майже всю вкрадену суму, але проти нього висунули обвинувачення в пограбуванні з обтяжливими обставинами.
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