Чоловік поділиться з усім селом своїм джекпотом в $136 мільйонів

Житель Англії зірвав куш у майже 136 мільйонів доларів і вирішив озолотити своє село.

Житель англійського села 42-річний Стів Томсон грав у лотерею протягом останніх 25 років. Напередодні його комбінація цифр (08-10-15-30-42-04-06) виявилася виграшною. Коли чоловік дізнався суму джекпоту, він був "на межі серцевого нападу".

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Батько трьох дітей виграв у лотерею 105 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 136 мільйонів доларів). Чоловік тривалий час не міг оговтатися, але потім розповів про виграш дружині. Жінка спершу вирішила, що чоловік виграв 105 тисяч фунтів, а не мільйонів і запропонувала вирушити в сімейну подорож. Томсон зазначив, що має намір "бути щедрим, але розумним". Він збирається поділитися грошима з рідним селом, "зробивши для нього все, що в його силах".

При цьому чоловік, який працює будівельником, зазначив, що кидати роботу не збирається і завершить всі розпочаті проєкти вчасно.

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