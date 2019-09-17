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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Британка майже 30 років їсть лише бутерброди з сиром через рідкісну фобію іншої їжі

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Британка майже 30 років їсть лише бутерброди з сиром через рідкісну фобію іншої їжі - фото 1

29-річна Ейпріл Гріффітс з англійського міста Нанітон, графство Ворикшир, страждає через рідкісну фобію. Жінка їсть тільки бутерброди з сиром, повністю відмовившись від іншої їжі. Раніше вона пробувала рис, макарони і овочі, але кожен раз її нудить через "неприємну" консистенцію.

"Коли я намагаюся спробувати щось нове, у мене починається панічна атака. Все тіло трясе і я страшенно нервую", – розповіла дівчина. Британка додала, що страх перед їжею у неї з'явився ще в дитинстві.

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Ейпріл Гріффітс їсть лише хліб з сиром - фото 355605
Ейпріл Гріффітс їсть лише хліб з сиром

"Набридли бутерброди з сиром, але жодне лікування не допомагає. Я не можу подолати цей страх. Єдине, що їм крім сиру і хліба – це чіпси. Мені подобаються ті, що зі смаком сиру і цибулі, з креветками і зі сметаною, – зізнається Гріффітс. – Також щодня випиваю три великі пачки апельсинового соку, і це єдині вітаміни, які отримує мій організм", – зазначила жінка.

Коли Ейпріл познайомилася зі своїм коханим, вона відразу попередила його про свою рідкісну фобію. "Він пропонує мені спробувати що-небудь нове, але це неможливо. Думаю, я буду на такому харчуванні все своє життя", – підсумувала Ейпріл.

Ейпріл Гріффітс з см'єю - фото 355606
Ейпріл Гріффітс з см'єю

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Джерело: mirror
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