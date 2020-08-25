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Apple відкриває перший у світі фірмовий магазин на воді

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Магазин Apple на воді - фото 1
Магазин Apple на воді / straitstimes

Компанія Apple відкриє в Сінгапурі свій перший фірмовий магазин на воді. Торгова точка буде розташована у кулястій будівлі у бухті Marina Bay, в якій з 2011 до 2016 року був нічний клуб Avalon.

Apple відкриває магазин попри пандемію коронавірусу. У компанії впевнені, що витрати після епідемії окупляться.

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Будівля майбутнього магазину вже зазнала змін. Її повністю засклили з зовнішньої сторони і встановили підсвічування. Вночі будинок буде виглядати як величезний ліхтар.

У Сінгапурі це буде третій магазин Apple. Перші два відкрилися у 2017 і 2019 роках.

Apple відкриває перший у світі фірмовий магазин на воді - фото 421920

Apple відкриває перший у світі фірмовий магазин на воді - фото 421921

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Джерело: straitstimes
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