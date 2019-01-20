Чоловік Олени Мозгової вразив усіх суддів Голосу країни: дивіться відео

Перший випуск 9 сезону шоу Голос країни вразив глядачів з перших же хвилин. Утім, найбільше уваги привернуло саме повернення на велику сцену чоловіка Олени Мозгової – Володимира Ткаченка. Щоправда, він вирішив кардинально змінити співоче життя, а разом із тим – сценічне ім'я!

35-річний Володимир Ткаченко вийшов на сцену "Голосу країни", щоб повернутися в український шоу-бізнес. Щоправда, цього разу він називає себе Dávid Axelrod. Для "сліпих прослуховувань" він обрав композицію з фільму "Величний шоумен" – "Never enought".

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Зазначимо, що Діма Монатік – один із тренерів "Голосу країни" – одразу ж зауважив, що впізнав голос. Ідеальний вокал і талант змусили обернутися одразу всіх тренерів проекту, що змусило Володимира на хвилинку завагатися перед тим, як зробити вибір!

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Dávid Axelrod – Never Enough:

Свій вибір він зупинив на справжній королеві сцени – Тіні Кароль, що неабияк зворушило її. Зазначимо, що у них є дещо спільне – продюсер, від якого, у свій час, пішов кожен із виконавців!

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