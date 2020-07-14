Через карантин грек добирався додому з Шотландії на велосипеді

Студент з Греції Клеон Пападімітріу зважився їхати з Шотландії додому на велосипеді, коли в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу ввели карантин і скасували всі рейси.

Відзначається, що 20-річному хлопцю довелося подолати відстань у 3500 км. Клеон відправився в подорож 10 травня після місяця підготовки. Додому на околиці Афін він дістався 27 червня. За 48 днів студент минув такі країни, як Англія, Нідерланди, Німеччина, Австрія та Італія.

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З собою мандрівник взяв намет, спальний мішок, консервовані сардини, арахісове масло і хліб, ночував у лісі або у знайомих, які жили по шляху. Всю дорогу хлопець спілкувався з родиною, щоб вони знали, де він зараз перебуває.

"Я тільки зараз усвідомлюю, яке велике досягнення я зробив. А ще – дізнався багато нового про себе, свої межі, сильні сторони і слабкості", – зізнався Клеон.

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