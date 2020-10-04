Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Британка показала, як креативним резюме можна отримати роботу (фото)

  • 25
Як отримати роботу мрії - фото 1
Як отримати роботу мрії

Дизайнерка оригінально підійшла до резюме і вигадала лайфхак, яким можна скористатись всім, хто шукає роботу. Забудьте про традиційні папірці з прославлянням своїх умінь!

Британка шукала роботу графічного дизайнера та натрапила на ідеальну вакансію в поліграфічній компанії Instantprint. Розуміючи, що у неї буде конкуренція, дівчина вирішила зробити незвичайне резюме.

І ще: У Женеві встановили найвищу мінімальну зарплату у світі

Замість традиційної похвали себе вона просто надіслала банер у повний ріст, де сидить за пустим столом, ніби в офісі бажаного роботодавця.

"Уявіть, як це працювати зі мною", – можна прочитати на яскравому банері. Звісно ж, такий креатив неможливо було проігнорувати, тож дівчину вже запросили на співбесіду.

Цікаво, що буде далі з банером, адже майбутні колеги головної героїні у захваті від нього і просять не викидати, а залишити в офісі.

Це цікаво: Три найпоширеніші міфи про шефів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 308
Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень
  • 30 вересня, 17:15
  • 313
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2556463
Загрузка...
Новини