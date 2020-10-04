Британка показала, як креативним резюме можна отримати роботу (фото)

Дизайнерка оригінально підійшла до резюме і вигадала лайфхак, яким можна скористатись всім, хто шукає роботу. Забудьте про традиційні папірці з прославлянням своїх умінь!

Британка шукала роботу графічного дизайнера та натрапила на ідеальну вакансію в поліграфічній компанії Instantprint. Розуміючи, що у неї буде конкуренція, дівчина вирішила зробити незвичайне резюме.

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Замість традиційної похвали себе вона просто надіслала банер у повний ріст, де сидить за пустим столом, ніби в офісі бажаного роботодавця.

"Уявіть, як це – працювати зі мною", – можна прочитати на яскравому банері. Звісно ж, такий креатив неможливо було проігнорувати, тож дівчину вже запросили на співбесіду.

We’ve just had one of the most creative #jobapplications ever for our Graphic Design role! The candidate sent us a roller banner of herself so we could visualise working with her… #Genius -Jennie, Creative Lead pic.twitter.com/Nue2PAdXJg — instantprint. (@instantprintuk) September 30, 2020

Цікаво, що буде далі з банером, адже майбутні колеги головної героїні у захваті від нього і просять не викидати, а залишити в офісі.

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