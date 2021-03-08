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Гороскоп на 9 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зірки рекомендують не зациклюватися на своїх планах, а активно допомагати всім, хто про це просить. Роздавши "астральні борги", ви зрозумієте, що жити стало набагато легше.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 9 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 448017

Овни, зараз вам категорично протипоказано робити те, до чого не лежить душа. Все піде шкереберть і закінчиться нічим. Успіх буде гарантований тільки в улюбленій справі.

Телець

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Тельці, у цей день ви, можливо, знайдете шляхи примирення з людиною, про яку не хотіли й чути. Вам пропонується другий шанс, не варто від нього відмовлятися. Ви зможете налагодити ваші взаємини.

Близнюки

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Близнюки, у сфері кар'єрної діяльності вам необхідно частіше хвалити тих, хто трудиться поруч. Чим більшу щедрість ви проявите в цьому контексті, тим краще будуть працювати ваші колеги.

Рак

Гороскоп на 9 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 448018

Раки, запишіться в спортзал і обов'язково проконсультуйтеся з інструктором з приводу обраного навантаження. Не перестарайтеся, адже є ризик надірвати м'язи спини та живота.

Лев

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Леви, що стосується здоров'я, то вам необхідно направити сили на підвищення опірності організму інфекціям, особливо тим, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Намагайтеся уникати місць з великим скупченням людей.

Діва

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Діви, якщо ви почнете працювати над новим проєктом наодинці, можливо, будете стикатися з будь-якими перешкодами. Щоб справа пішла на лад, приєднайте до процесу однодумців. Вам неодмінно варто подумати про те, як можна поліпшити своє фінансове становище.

Терези

Гороскоп на 9 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 448019

Терези, в особистому житті, якщо ви самотні, то буде непросто підкорити серце обранця. Займіть вичікувальну позицію і ретельно продумуйте стратегію завоювання.

Скорпіон

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Скорпіони, сьогодні весь комплекс профілактичних заходів буде до речі: вітамінотерапія, повноцінний відпочинок, провітрювання приміщень, прогулянки на свіжому повітрі.

Стрілець

Гороскоп на 9 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 448021

Стрільці, колективна діяльність сьогодні для вас набагато краще індивідуальної. Не відкладайте на безвік ідеї з цього приводу, знайдіть, наприклад, прибутковий підробіток або вкладіть кошти в якесь підприємство.

Козеріг

Гороскоп на 9 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 448012

Козероги, допомагайте доброю порадою, співпереживайте, але не беріть на себе всю відповідальність за те, що відбувається. Взаєморозуміння з партнером домогтися не так-то просто. Поліпшити ситуацію допоможуть спільні справи, пов'язані з дітьми, батьками, доброустроєм будинку.

Водолій

Гороскоп на 9 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 448014

Водолії, близькі люди будуть потребувати підтримки. Не відмовляйте їм в увазі. Це не означає, що ви повинні абсолютно всі проблеми вирішувати за друзів і родичів. Згодом вас не залишать без підтримки у важкій ситуації.

Риби

Гороскоп на 9 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 448013

Риби, у цей період добре починати лікування захворювань органів дихальної системи, а також проводити фізіотерапевтичні процедури. Для вас настає прекрасний час, щоб зайнятися своєю фізичною формою. Все це, безсумнівно, піде на користь і вам.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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