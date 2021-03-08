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Гороскоп на 9 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зірки рекомендують не зациклюватися на своїх планах, а активно допомагати всім, хто про це просить. Роздавши "астральні борги", ви зрозумієте, що жити стало набагато легше.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, зараз вам категорично протипоказано робити те, до чого не лежить душа. Все піде шкереберть і закінчиться нічим. Успіх буде гарантований тільки в улюбленій справі.
Телець
Тельці, у цей день ви, можливо, знайдете шляхи примирення з людиною, про яку не хотіли й чути. Вам пропонується другий шанс, не варто від нього відмовлятися. Ви зможете налагодити ваші взаємини.
Близнюки
Близнюки, у сфері кар'єрної діяльності вам необхідно частіше хвалити тих, хто трудиться поруч. Чим більшу щедрість ви проявите в цьому контексті, тим краще будуть працювати ваші колеги.
Рак
Раки, запишіться в спортзал і обов'язково проконсультуйтеся з інструктором з приводу обраного навантаження. Не перестарайтеся, адже є ризик надірвати м'язи спини та живота.
Лев
Леви, що стосується здоров'я, то вам необхідно направити сили на підвищення опірності організму інфекціям, особливо тим, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Намагайтеся уникати місць з великим скупченням людей.
Діва
Діви, якщо ви почнете працювати над новим проєктом наодинці, можливо, будете стикатися з будь-якими перешкодами. Щоб справа пішла на лад, приєднайте до процесу однодумців. Вам неодмінно варто подумати про те, як можна поліпшити своє фінансове становище.
Терези
Терези, в особистому житті, якщо ви самотні, то буде непросто підкорити серце обранця. Займіть вичікувальну позицію і ретельно продумуйте стратегію завоювання.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні весь комплекс профілактичних заходів буде до речі: вітамінотерапія, повноцінний відпочинок, провітрювання приміщень, прогулянки на свіжому повітрі.
Стрілець
Стрільці, колективна діяльність сьогодні для вас набагато краще індивідуальної. Не відкладайте на безвік ідеї з цього приводу, знайдіть, наприклад, прибутковий підробіток або вкладіть кошти в якесь підприємство.
Козеріг
Козероги, допомагайте доброю порадою, співпереживайте, але не беріть на себе всю відповідальність за те, що відбувається. Взаєморозуміння з партнером домогтися не так-то просто. Поліпшити ситуацію допоможуть спільні справи, пов'язані з дітьми, батьками, доброустроєм будинку.
Водолій
Водолії, близькі люди будуть потребувати підтримки. Не відмовляйте їм в увазі. Це не означає, що ви повинні абсолютно всі проблеми вирішувати за друзів і родичів. Згодом вас не залишать без підтримки у важкій ситуації.
Риби
Риби, у цей період добре починати лікування захворювань органів дихальної системи, а також проводити фізіотерапевтичні процедури. Для вас настає прекрасний час, щоб зайнятися своєю фізичною формою. Все це, безсумнівно, піде на користь і вам.
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