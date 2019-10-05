Чоловіча краса потребує жертв: відео, від якого всім стає боляче

Не лише жінки приділяють увагу власному вигляду, тому сьогодні для чоловіків існує чимало закладів, де можуть потурбуватись про зачіску, бороду та й взагалі зайве волосся. Але відео з цим хлопцем викликає справжній біль!

На платформі gfycat з'явилось відео з чоловічого салону краси, яке важко дивитись без сліз. За короткий час ролик зібрав понад 9 тисяч переглядів, адже він дуже емоційний. На записі можна побачити чоловіка, якому видаляють волосся у носі за допомогою паличок з воском. І його вираз обличчя та реакція підтверджують, що краса справді потребує жертв.

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