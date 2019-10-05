Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Чоловіча краса потребує жертв: відео, від якого всім стає боляче

  • 6
Чоловіча краса теж потребує жертв - фото 1
Чоловіча краса теж потребує жертв

Не лише жінки приділяють увагу власному вигляду, тому сьогодні для чоловіків існує чимало закладів, де можуть потурбуватись про зачіску, бороду та й взагалі зайве волосся. Але відео з цим хлопцем викликає справжній біль!

На платформі gfycat з'явилось відео з чоловічого салону краси, яке важко дивитись без сліз. За короткий час ролик зібрав понад 9 тисяч переглядів, адже він дуже емоційний. На записі можна побачити чоловіка, якому видаляють волосся у носі за допомогою паличок з воском. І його вираз обличчя та реакція підтверджують, що краса справді потребує жертв.

І ще: Модель з Одеси вперше прокоментувала дивний дзвінок Іллі Киви

Читайте також: Американець відсудив у коханця дружини 750 тисяч доларів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3188
Привітання з Днем вчителя 2019: побажання від учнів і батьків українською
  • 02 жовтня, 17:20
  • 34369
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1800855
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл