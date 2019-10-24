Чого найбільше бракує Україні зараз: результати опитування серед українців

Соціологи організували масштабне опитування, щоб визначити, чого найбільше хочуть українці для рідної країни. Результати говорять самі за себе.

Соціологічна група Рейтинг опублікувала результати опитування, яке проводилось з 19 по 22 жовтня, щоб визначити, чого найбільше бракує Україні сьогодні. За останні три місяці ситуація кардинально не змінилась, але ключові запити відчутно виросли.

І ще: В Україні змінили правила видачі водійських прав

Чого зараз найбільше бракує Україні:

Миру – так відповіли 71% опитаних

– так відповіли 71% опитаних Порядку – такою є позиція 43% реципієнтів

– такою є позиція 43% реципієнтів Стабільності хочуть 40% українців

хочуть 40% українців Єдності домагаються ще 37% опитаних

домагаються ще 37% опитаних Достатку бракує ще 36%

бракує ще 36% Розвитку і справедливості – про це думають по 30% українців

– про це думають по 30% українців Впливовості у світі хочуть всього 8%.

Українці найбільше хочуть миру для країни

Читайте також: Перехід на зимовий час: усі плюси і мінуси переведення годинника