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Чого найбільше бракує Україні зараз: результати опитування серед українців

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Чого бракує українцям - фото 1
Чого бракує українцям

Соціологи організували масштабне опитування, щоб визначити, чого найбільше хочуть українці для рідної країни. Результати говорять самі за себе.

Соціологічна група Рейтинг опублікувала результати опитування, яке проводилось з 19 по 22 жовтня, щоб визначити, чого найбільше бракує Україні сьогодні. За останні три місяці ситуація кардинально не змінилась, але ключові запити відчутно виросли.

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Чого зараз найбільше бракує Україні:

  • Миру – так відповіли 71% опитаних
  • Порядку – такою є позиція 43% реципієнтів
  • Стабільності хочуть 40% українців
  • Єдності домагаються ще 37% опитаних
  • Достатку бракує ще 36%
  • Розвитку і справедливості – про це думають по 30% українців
  • Впливовості у світі хочуть всього 8%.
Українці найбільше хочуть миру для країни - фото 363557
Українці найбільше хочуть миру для країни

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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