Чого лише не придумають: Xiaomi представила смарт-смітник

Компанія Xiaomi, яка почала вісім років тому зі смартфонів, які як і раніше приносять їй більшу частину прибутків, зараз вже випускає все, що тільки можна придумати.

В кінці минулого місяця Xiaomi представила на своєму майданчику колективного фінансування "розумне" відро для сміття, яке зараз стало доступним для покупки на торгових майданчиках Gearbest, Geekbuying, AliExpress і Banggood. Фактичним виробником цього незвичайного продукту є Townew, а Xiaomi, як зазвичай, допомагає з просуванням і багатьма іншими питаннями.

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На вищезазначених сайтах "розумне" відро для сміття Xiaomi Townew T1 пропонується за еквівалент $ 80, тоді як початкова ціна на етапі краудфандінгової кампанії була значно нижчою – $ 30. Відро характеризується місткістю 15,5 л і поставляється зі спеціальним мішком для сміття, що не рветься. При розмірах 33х28х43 см воно важить 3,5 кг.

Xiaomi представила смарт-смітник / gizchina

Завдяки стильному зовнішньому вигляду воно впишеться в будь-який інтер'єр. Тобто, відро цілком можна поставити у вітальні, спальні і будь-якому іншому приміщенні, а не тільки на кухні. Герметична кришка гарантує захист від неприємних запахів. Але це не головна родзинка Xiaomi Townew T1.

Мабуть, ключовою особливістю цього "розумного" сміттєвого відра є те, що воно вміє саме визначати, коли необхідно відкрити кришку. Відповідну функціональність забезпечує вбудований датчик руху. Тобто, так, відро реагує саме на рух поруч, а не на піднесені відходи. Також повідомляється про якусь функції запобігання випадкових спрацьовувань – відро ігнорує рухи на відстані більш як 35 см – і якийсь захисний механізм від дітей.

Xiaomi представила смарт-смітник / gizchina

Також можна відзначити внутрішнє світлодіодне підсвічування з трьома режимами роботи та можливість самостійно упакувати сміття і замінити сміттєвий пакет після видалення старого. До слова, ступінь наповненості відро теж вміє визначати самостійно.

Акумулятора на 2000 мАг, за інформацією виробника, вистачає на 35 днів роботи в звичайному режимі. Так, тепер треба буде заряджати ще й відра для сміття.

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