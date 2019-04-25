Чистий четвер 2019: народні прикмети, звичаї та обряди в цей день

Чистий (Страсний) четвер у 2019 році припадає на 25 квітня і є великим святом для християн. У цей день є особливі прикмети, яким українці довіряли століттями. Про обряди та повір'я Чистого четверга читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Чистий четвер 2019 є одним із найважливіших днів Страсного тижня, адже у цей час Ісус провів вечерю зі своїми апостолами, передбачивши зраду, а також помив ноги кожному з учнів. Саме тому цей день називають Чистим. 25 квітня християни повинні завершити все прибирання та підготовку до Пасхи.

Чистий четвер 2019: що можна і не можна робити – традиції у свято

Розповідаємо про найважливіші та найпоширеніші звичаї Страсного четверга.

Прикмети в Чистий четвер 2019

Якщо ввечері Страсного четверга вдома буде неприбрано, то варто чекати на неприємності

Якщо у Чистий четвер буде сонячно, то до кінця весни втримається тепла погода

Якщо вдень падатиме дощ, то холоди затримаються надовго

Ранкова роса та туман вважаються передвісниками гарного врожаю

Якщо птахи співають з самісінького ранку, то день буде вдалим та насиченим

Якщо у цей день буде вітряно, то така погода втримається до літа

Якщо сьогодні даватимеш у борг, то про нього можна забути

Якщо у Чистий четвер піти у перукарню, то волосся буде рости здоровим та красивим

Обряди й забобони в Страсний четвер

Ранковий душ варто поєднати з обливаннями зі срібного посуду, навіть, якщо це буде ложка

Також у глечик з водою сиплять срібні монети, це дозволить змити гріхи та зробити вродливішим

Одразу після вмивання варто глянути у вікно: якщо першою, кого побачите, буде бабуся або кішка, то кілька місяців будуть сповнені розчарування. Якщо ж собака або чоловік, то збудуться давні мрії. Дитина вказує на навчання і нову роботу, а молода дівчина - на щастя у домі.

Перед Страсною п'ятницею виносять весь бруд та наводять лад, щоб втримати добробут та почуття.

Старий одяг варто віддати тим, хто його потребує.

Тричі на день варто перерахувати гроші в гаманцях: до сходу сонця, опівдні та після заходу сонця, щоб ніколи не бракувало коштів у майбутньому. Але робити це варто наодинці.

У цей день заведено збирати четвергову сіль. Потрібно зібрати три невеликі жменьки солі в трьох знайомих будинках. Цю сіль обпікають в печі і освячують в церкві разом з пасками і яйцями. Після освячення вона стає цілющою і може вилікувати від усіх хвороб.

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