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Чистий четвер 2019: народні прикмети, звичаї та обряди в цей день
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Чистий (Страсний) четвер у 2019 році припадає на 25 квітня і є великим святом для християн. У цей день є особливі прикмети, яким українці довіряли століттями. Про обряди та повір'я Чистого четверга читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Чистий четвер 2019 є одним із найважливіших днів Страсного тижня, адже у цей час Ісус провів вечерю зі своїми апостолами, передбачивши зраду, а також помив ноги кожному з учнів. Саме тому цей день називають Чистим. 25 квітня християни повинні завершити все прибирання та підготовку до Пасхи.
Чистий четвер 2019: що можна і не можна робити – традиції у свято
Розповідаємо про найважливіші та найпоширеніші звичаї Страсного четверга.
Прикмети в Чистий четвер 2019
- Якщо ввечері Страсного четверга вдома буде неприбрано, то варто чекати на неприємності
- Якщо у Чистий четвер буде сонячно, то до кінця весни втримається тепла погода
- Якщо вдень падатиме дощ, то холоди затримаються надовго
- Ранкова роса та туман вважаються передвісниками гарного врожаю
- Якщо птахи співають з самісінького ранку, то день буде вдалим та насиченим
- Якщо у цей день буде вітряно, то така погода втримається до літа
- Якщо сьогодні даватимеш у борг, то про нього можна забути
- Якщо у Чистий четвер піти у перукарню, то волосся буде рости здоровим та красивим
Обряди й забобони в Страсний четвер
- Ранковий душ варто поєднати з обливаннями зі срібного посуду, навіть, якщо це буде ложка
- Також у глечик з водою сиплять срібні монети, це дозволить змити гріхи та зробити вродливішим
- Одразу після вмивання варто глянути у вікно: якщо першою, кого побачите, буде бабуся або кішка, то кілька місяців будуть сповнені розчарування. Якщо ж собака або чоловік, то збудуться давні мрії. Дитина вказує на навчання і нову роботу, а молода дівчина - на щастя у домі.
- Перед Страсною п'ятницею виносять весь бруд та наводять лад, щоб втримати добробут та почуття.
- Старий одяг варто віддати тим, хто його потребує.
- Тричі на день варто перерахувати гроші в гаманцях: до сходу сонця, опівдні та після заходу сонця, щоб ніколи не бракувало коштів у майбутньому. Але робити це варто наодинці.
- У цей день заведено збирати четвергову сіль. Потрібно зібрати три невеликі жменьки солі в трьох знайомих будинках. Цю сіль обпікають в печі і освячують в церкві разом з пасками і яйцями. Після освячення вона стає цілющою і може вилікувати від усіх хвороб.
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