Чиста лінія, прийшов твій час: косметика Oriflame йде з російського ринку

Компанія Oriflame призупиняє інвестиції, маркетинг, навчання та заходи, а також онлайн-продажі кінцевим споживачам у РФ.

Шведська косметична компанія Oriflame вважає неможливим за умов війни в Україні вести бізнес у Росії. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

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"Війна, що триває, поряд з операційними та юридичними проблемами унеможливлює продовження нашого російського бізнесу в його нинішньому вигляді", – заявили в Oriflame.

Oriflame має завод у Росії з 1000 співробітників та близько 1 мільйона консультантів-реселерів, що здійснюють прямі продажі. У 2021 році на Росію припадало 16% продажів компанії, що складало трохи понад 1 мільярд євро.

Раніше повідомлялося, що британська Unilever таки припинить імпорт та експорт товарів з РФ, але продовжить постачати російським споживачам товари, вироблені усередині країни.

Косметика Oriflame йде з російського ринку

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