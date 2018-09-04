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Американські фермери потролили відомий бренд у жартівливій фотосесії

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Жартівлива фотосесія - фото 1
Жартівлива фотосесія / Instagram

Американські виробники свинини Farmland Foods помітили, що бренд одягу Supreme використовує їхній логотип і вирішили знятися у жартівливій фотосесії, щоб потролити їх.

Бейсболку з лого Farmland Foods на кепці Supreme побачив один з фермерів. Він зазначив, що одяг Supreme нагадує, той в якому він ходить на роботу і вирішив обіграти цю тему.

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Фермери пропустили перший реліз Supreme і тепер зробили свій. Для нього, за їхніми словами, вони знайшли ідеальних моделей.

Фермери потролили бренд Supreme - фото 274159

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme - фото 274153

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme - фото 274158

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme - фото 274151

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme - фото 274150

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme - фото 274148

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme - фото 274149

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme - фото 274152

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme - фото 274154

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme - фото 274155

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme - фото 274156

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme - фото 274157

Фермери потролили бренд Supreme

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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