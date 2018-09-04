Американські фермери потролили відомий бренд у жартівливій фотосесії

Американські виробники свинини Farmland Foods помітили, що бренд одягу Supreme використовує їхній логотип і вирішили знятися у жартівливій фотосесії, щоб потролити їх.

Бейсболку з лого Farmland Foods на кепці Supreme побачив один з фермерів. Він зазначив, що одяг Supreme нагадує, той в якому він ходить на роботу і вирішив обіграти цю тему.

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Фермери пропустили перший реліз Supreme і тепер зробили свій. Для нього, за їхніми словами, вони знайшли ідеальних моделей.

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme

Фермери потролили бренд Supreme

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