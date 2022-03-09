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війна

Чим загрожує повне знеструмлення Чорнобильської АЕС: пояснення фахівців

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Чим загрожує повне знеструмлення Чорнобильської АЕС: пояснення фахівців - фото 1

Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання. Розповідаємо, яких наслідків варто очікувати в наслідок такої аварії.

Як повідомили в "Укренерго", Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена через злочинні дії ворожої армії. "Бойові дії продовжуються, що унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергопостачання", – додали у НЕК.

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Тим часом в НАЕК "Енергоатом" уточнили, що внаслідок пошкодження відключено високовольтну лінію потужністю 750 кВт й розповіли, на що впливає ця аварія.

На що впливає знеструмлення ЧАЕС

  • На сховищі ядерного палива-1 зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження. Яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне випарювання і вихід радіоактивних речовин у довкілля.
  • Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії чи Європи.
  • Не працюватиме вентиляція на об‘єкті. Весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання.
  • Не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду.
  • Знеструмлене і місто Славутич.

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