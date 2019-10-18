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Чим все-таки корисне активоване вугілля
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Активоване вугілля вважається чудовим абсорбентом, який найчастіше п'ють при отруєннях. Однак, таке вугілля має купу інших позитивних властивостей.
Прийом таблеток на перших стадіях отруєння допомагає виключити важкі наслідки харчового отруєння. Це відбувається тому, що активоване вугілля швидко виводить з організму токсини, які зазвичай і провокують блювотний рефлекс.
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Крім того, в активованого вугілля є купа позитивних властивостей, зазначають лікарі:
- Збереже нирки. Завдяки тому, що ці чорні таблетки активно виводять токсини з організму, йде менше навантаження на нирки, що у свою чергу дозволить зберегти важливий орган життєдіяльності в повному порядку.
- Найкращий засіб при метеоризмі і здутті живота. Якщо прийняти кілька таблеток перед щільним і калорійним вживанням їжі, то можна уникнути виникнення газів.
- Очистить травну систему. У сучасному світі, на жаль, дуже мало натуральних продуктів. А вся хімія, яку ми їмо відкладається в органах травної системи. Активоване вугілля допомагає ефективно очистити шлунково-кишковий тракт.
- Активоване вугілля у косметології. Головна причина в тому, що цей препарат ефективно виводить з пор шкіри зайвий жир і бруд, роблячи її чистою і свіжою. Таку ж дію активоване надає і на волосся: воно набуває блиску і стає шовковистим.
Переваги активованого вугілля
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Джерело: aif
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