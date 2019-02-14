Чим вразять п'ять камер топового Nokia 9 PureView: з'явилися нові деталі

Напередодні анонсу Nokia 9 PureView дизайн і специфікації флагманського смартфона неодноразово ставали предметом витоків, а от фотоможливості апарату до останнього моменту тримали в секреті. У мережі з'явилася детальна інформація про модуль камери майбутньої новинки, що складається з п'яти сенсорів.

Інтернет-ресурс Nokiapoweruser з посиланням на китайський портал Baidu опублікував детальну інформацію про характеристики пентакамери смартфона.

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За відомостями інсайдерів, модуль буде складатися з двох сенсорів з роздільною здатністю 16 Мп, двох 12-мегапіксельних і допоміжного на 8 Мп. Гаджет отримає телеоб'єктив, ширококутний сенсор і ToF-датчик для 3D-сканування об'єктів і коригування глибини різкості знімків.

Так буде виглядати топовий смартфон Nokia 9

Джерело також стверджує, що смартфон буде оснащений підтримкою технології Light Camera, яка дозволяє робити п'ять знімків одночасно і об'єднувати їх в один кадр на 64 Мп, при цьому захоплюючи у 10 разів більше світла в порівнянні зі "звичайними" камерами. Такий алгоритм забезпечує високу якість картинки в умовах поганого освітлення.

Про готовність пристрою до релізу свідчить і сертифікація в базі даних американського регулятора FCC. Раніше характеристики апарату були підтверджені реєстрацією в програмі Android Enterprise Recommended, що реалізується компанією Google.

За наявною інформацією, гаджет отримає 5,99-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2880х1440 пікселів і підтримкою стандарту HDR10. "Серцем" смартфона стане процесор Snapdragon 845, обсяг оперативної пам'яті складе 4/6 ГБ, вбудованого накопичувача – 128 ГБ. Передбачувана місткість акумулятора з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт – 4150 мАг. Працювати новинка буде під управлінням Android 9.0 Pie.

Анонс Nokia 9 PureView очікується під час майбутньої виставки MWC 2019 Барселоні.

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