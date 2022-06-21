Чим відрізняється Україна від Росії: промовисте відео від Юрія Горбунова

Український шоумен Юрій Горбунов у короткому відео наочно показав різницю між нашою державою та країною-агресором.

Так, телеведучий Юрій Горбунов опублікував на своїй сторінці в Instagram ролик, у якому порівнюється Україна та Росія, яка 24 лютого вторглася на наші земля, аби "врятувати" український народ.

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Мальовничим селам та процвітаючим містам України Росія може протиставили лише засипані сміттям житлові квартали по всій країні. Порівняли також й президентів двох держав.

Хто і від чого збирався рятувати? – прокоментував відео Горбунов.

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