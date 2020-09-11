Чим відрізняється цифровий зум від оптичного: приклади фото, знятих на Galaxy Note20 Ultra

Однією з фішок флагманських смартфонів останніх років стала наявність перископного об'єктива з високим значенням оптичного наближення. Однак багато хто вважає, що в мобільних камерах різниця між цифровим та оптичним зумом не настільки велика. Видання PhoneArena перевірило твердження на практиці.

Для тестування був взятий новий Galaxy Note20 Ultra, одна з 12-мегапіксельних камер якого оснащена перископним об'єктивом, що забезпечує п'ятикратне оптичне наближення.

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Журналісти зробили серію знімків з використанням цієї камери та звичайного 4,9-кратного цифрового наближення з основної камери на 108 Мп. Що з цього вийшло:

Цифровий зум / Оптичний зум

Самі по собі знімки, зроблені із застосуванням цифрового зуму, виглядають непогано. Але варто порівняти їх з аналогічними кадрами, але отриманими через телеоб'єктив, як відразу стає видно різницю. Фотографії з оптичним наближенням значно деталізованіші, і навіть кольори виглядають насиченішими. Особливо помітна перевага оптичного зуму в висококонтрастних сценах.

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