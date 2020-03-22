Чим рис корисний для організму

Наразі відомо більше 18 сортів рису, але про позитивні його властивості ми знаємо не так вже й багато. Розповідаємо, чим корисний рис для організму.

У рисі немає глютену. Глютен – це особливий тип протеїну, який може викликати доволі сильну алергію у людей з непереносимістю цього білка. І, з огляду на, що він міститься в більшості злакових культур, алергікам доводиться істотно збіднювати свій раціон, щоб уникнути проблем зі здоров'ям. На щастя, вживання рису в цьому випадку безпечне.

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Рис має амінокислотний набір. Рис приблизно на 70% складається з вуглеводів, але це складні вуглеводи, які не викликають інсулінових стрибків. Тому насичення ми відчуваємо довго, а ризик поправитися не такий високий, як при споживанні простих вуглеводних сполук: випічки, солодощів, молочних продуктів. Близько 8% від загальної маси каші доводиться на білкові структури, відповідальні за регенерацію тканин.

Рис підтримує водно-сольовий баланс. Якщо ви любите солону їжу, а також при захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів у вас може спостерігатися набряклість через затримки рідини. При цій проблемі рекомендується включати в своє харчування страви з рису. У ньому міститься багато калію.

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