5 способів схуднути під час сну

Процес схуднення зазвичай асоціюється з чимось важким і довгостроковим: потрібно скласти план тренувань, скорегувати харчування і постійно мотивувати себе. Але експерти в області дієтології знайшли кілька способів, які допоможуть худнути під час сну.

Ми розповімо вам про прості звички, які допоможуть схуднути навіть під час сну. Візьміть на озброєння!

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1. Пийте протеїновий коктейль

Заведено вважати, що якщо ви хочете схуднути, то краще не їсти перед сном, а то і зовсім відмовитися від вечері. Однак вчені Університету Флориди під час дослідження з'ясували, що учасники експерименту, які споживали за 30-60 хвилин до сну 150 мл протеїнового коктейлю, худнули швидше, ніж ті, хто лягав спати голодним.

Крім того, у любителів випити (білковий коктейль) з часом прискорився метаболізм і знизився тиск.

2. Вимикайте світло

Науковий журнал Biological Rhythms опублікував доповідь про те, як світло впливає на якість сну і на вагу. Як з'ясувалося, навіть тьмяне світло може перешкодити відновленню організму, тому засинати з лампою – погана ідея.

3. Плануйте наступний день

З ранку мотивація найчастіше на нулі, тому планувати день краще напередодні. Приготуйте корисний обід, зробіть заготовку для корисного сніданку (можна замочити в кокосовому молоці насіння чіа або вівсянку). Тоді ви спокійно заснете, знаючи, що підготувалися до наступного дня. А після пробудження буде простіше дотримуватися плану.

4. Регулюйте опалення

Медичний журнал Diabetes провів експеримент і з'ясував, що добровольці, які спали при температурі 19 °C збільшили запаси бурого жиру (корисний тип жиру в організмі, який сприяє спалюванню калорій). Ті, хто спав у комфортній температурі 23 °C не змогли похвалитися подібними успіхами. Якщо вам важко заснути у холоді, то можна одягнути теплі шкарпетки.

5. Встановіть будильник

Згідно з дослідженням Університету Брігама Янга, жінки, які щодня прокидаються приблизно в один час, важать менше, ніж ті, хто не дотримується режиму.

Велику роль у питаннях схуднення відіграє кількість і якість сну: організму на відновлення потрібно близько 8 годин. Навіть незначний дефіцит сну підвищує апетит і сприяє набору ваги.

Використовуйте ці хитрощі, аби худнути без надмірних зусиль!

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