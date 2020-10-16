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5 способів схуднути під час сну
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Процес схуднення зазвичай асоціюється з чимось важким і довгостроковим: потрібно скласти план тренувань, скорегувати харчування і постійно мотивувати себе. Але експерти в області дієтології знайшли кілька способів, які допоможуть худнути під час сну.
Ми розповімо вам про прості звички, які допоможуть схуднути навіть під час сну. Візьміть на озброєння!
Це цікаво: Учені розповіли, чому жінкам потрібно більше спати, ніж чоловікам
1. Пийте протеїновий коктейль
Заведено вважати, що якщо ви хочете схуднути, то краще не їсти перед сном, а то і зовсім відмовитися від вечері. Однак вчені Університету Флориди під час дослідження з'ясували, що учасники експерименту, які споживали за 30-60 хвилин до сну 150 мл протеїнового коктейлю, худнули швидше, ніж ті, хто лягав спати голодним.
Крім того, у любителів випити (білковий коктейль) з часом прискорився метаболізм і знизився тиск.
2. Вимикайте світло
Науковий журнал Biological Rhythms опублікував доповідь про те, як світло впливає на якість сну і на вагу. Як з'ясувалося, навіть тьмяне світло може перешкодити відновленню організму, тому засинати з лампою – погана ідея.
3. Плануйте наступний день
З ранку мотивація найчастіше на нулі, тому планувати день краще напередодні. Приготуйте корисний обід, зробіть заготовку для корисного сніданку (можна замочити в кокосовому молоці насіння чіа або вівсянку). Тоді ви спокійно заснете, знаючи, що підготувалися до наступного дня. А після пробудження буде простіше дотримуватися плану.
4. Регулюйте опалення
Медичний журнал Diabetes провів експеримент і з'ясував, що добровольці, які спали при температурі 19 °C збільшили запаси бурого жиру (корисний тип жиру в організмі, який сприяє спалюванню калорій). Ті, хто спав у комфортній температурі 23 °C не змогли похвалитися подібними успіхами. Якщо вам важко заснути у холоді, то можна одягнути теплі шкарпетки.
5. Встановіть будильник
Згідно з дослідженням Університету Брігама Янга, жінки, які щодня прокидаються приблизно в один час, важать менше, ніж ті, хто не дотримується режиму.
Велику роль у питаннях схуднення відіграє кількість і якість сну: організму на відновлення потрібно близько 8 годин. Навіть незначний дефіцит сну підвищує апетит і сприяє набору ваги.
Використовуйте ці хитрощі, аби худнути без надмірних зусиль!
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