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Чим особливий перший бюджетний ноутбук від Xiaomi

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Бюджетний ноутбук від Xiaomi - фото 1
Бюджетний ноутбук від Xiaomi / ITCrumbs

Компанія Xiaomi без гучних анонсів представила нову конфігурацію 15,6-дюймового ноутбука Mi Notebook.

Він став найдоступнішим лептопом у всій лінійці виробника. Комп'ютер повністю зберіг дизайн і якісні матеріали корпусу старших моделей, отримавши дещо спрощену начинку.

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Новий Mi Notebook, як і попередники, виконаний у металевому корпусі з мінімалістичним дизайном і товщиною 19,9 мм. Він оснащений 15,6-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD та повнорозмірною клавіатурою з виділеним цифровим блоком.

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Ноутбук Mi Notebook

Працює ноутбук на базі Intel Core i3 восьмого покоління. Об'єм оперативної пам'яті скромний – усього 4 ГБ. Тішить, що вона типу DDR4 2400 МГц, а також той факт, що ноутбук можна заапгрейдити. Оперативної пам'яті можна поставити до 32 ГБ. Для зберігання даних передбачено SSD-накопичувач на 128 ГБ. За охолодження відповідає система з двох вентиляторів і двох теплових трубок.

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Ноутбук Mi Notebook

З роз'ємів у Mi Notebook передбачено два USB 3.0, один USB 2.0, HDMI, Gigabit Ethernet, комбінований аудіовихід для навушників і слот для карт пам'яті.

Новий Xiaomi Mi Notebook вже доступний для замовлення в Китаї за ціною $ 492.

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Джерело: gizchina
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