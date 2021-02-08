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Чим можна зайнятися у заторі: кілька небанальних ідей для водіїв
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У дорожньому заторі приємного мало. Однак є кілька простих рецептів, як розважитися і провести з користю час, будучи за кермом у корці.
Усі, хто має свій автомобіль, регулярно потрапляють в затори. Особливо взимку. Як правило, це не трагедія, але пов'язана з цією сумною подією повна бездіяльність вкрай стомлює. Саме тому ми вирішили розповісти вам, чим цікавим можна було б зайнятися, якщо довелося застрягти посеред міста.
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Прибирання
Вигребти із затишних куточків всю цю сміттєву дрібницю, склавши в пакетик для подальшої відправки в першу-ліпшу на шляху урну. Паралельно, скориставшись вологою серветкою, можна протерти запилену приладову панель, "підвіконня" під лобовим склом, очистити від відбитків пальців тач-скрін мультимедіа, освіжити селектор.
Іноземна мова
Вмикаємо подкаст або ж спеціальні навчальні аудіоуроки, слухаємо і повторюємо. З огляду на кількість і довжину заторів в більшості українських міст, ви зможете доволі швидко вивчити будь-яку іноземну мову.
Фізичні вправи
Мова не йде про вправи на повітрі. В інтернеті можна знайти величезну кількість вправ, які можна робити просто за кермом, зрозуміло, якщо корок зовсім мертвий. Наприклад, вправи з маленьким м'ячем, а також безліч варіантів, щоб добре розім'яти м'язи шиї і спини. Сюди можна віднести і масаж.
Кінотеатр в авто
Коли дорога перекрита або якісь рухи відбуваються з інтервалом в декілька хвилин, то можна зануритися і у світ кіно. Можливо, ви давно хотіли подивитися якийсь фільм. Це можна зробити як з телефону, так і з планшета.
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