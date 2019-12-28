Чим корисний флірт на роботі

Дослідження показало, що флірт з колегами по роботі сприяє зниженню стресу. Як це працює?

Фахівці називають флірт на роботі позитивною соціальною сексуальною поведінкою, підкреслюючи, що мова йде про невинні заграванні, а не про сексуальні домагання.

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Експерти проаналізували результати опитувань сотень працівників в США, Канаді і на Філіппінах. Їх цікавила реакція людей на такі прояви уваги, як жарти, кокетливу поведінку, компліменти і томні погляди. Відповіді були зібрані як до, так і після появи руху #MeToo, який засуджує сексуальне насильство і домагання.

Дослідники виявили, що більшість опитаних нічого не мали проти флірту без наслідків і відчували себе при цьому більш щасливими. "Ми виявили, що, коли флірт приносить задоволення, він дає деякі переваги: ​​люди відчувають себе добре, і це захищає їх від стресу", – говорить один з авторів дослідження Лія Шеппард.

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