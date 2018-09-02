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Childish Gambino – Feels Like Summer: новий кліп, який варто побачити
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Childish Gambino випустив новий анімаційний кліп на трек Feels Like Summer.
Популярний американський музикант та комік Дональд Гловер, який виступає псевдонімом Childish Gambino, потішив фанатів затишним кліпом на пісню Feels Like Summer. Анімаційний ролик показує, як репер гуляє містом і бачить інших відомих зірок, серед яких Рі, Weeknd, 21 Savage, Kodak Black, Beyonce, Каньє Вест, Мішель Обама та багато інших. Зацініть!
І ще: The Kooks випустили свіжий альбом Let's Go Sunshine: слухайте всі треки
Childish Gambino – Feels Like Summer: дивіться кліп онлайн:
Слухайте також: Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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