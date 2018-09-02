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Childish Gambino – Feels Like Summer: новий кліп, який варто побачити

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Childish Gambino випустив кліп Feels Like Summer - фото 1
Childish Gambino випустив кліп Feels Like Summer / YouTube

Childish Gambino випустив новий анімаційний кліп на трек Feels Like Summer.

Популярний американський музикант та комік Дональд Гловер, який виступає псевдонімом Childish Gambino, потішив фанатів затишним кліпом на пісню Feels Like Summer. Анімаційний ролик показує, як репер гуляє містом і бачить інших відомих зірок, серед яких Рі, Weeknd, 21 Savage, Kodak Black, Beyonce, Каньє Вест, Мішель Обама та багато інших. Зацініть!

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Childish Gambino Feels Like Summer: дивіться кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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