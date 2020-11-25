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Чиказьких пінгвінів випустили погуляти на футбольний стадіон: кумедні фото та відео

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Чиказьких пінгвінів випустили погуляти на футбольний стадіон: кумедні фото та відео - фото 1

Співробітники чиказького океанаріума Shedd Aquarium, який закритий для відвідувачів через пандемію, взяли пінгвінів на прогулянку по футбольному стадіону Солджер-філд. Відео, на яких Іззі, Шарлотта, Дарвін і Томбо бродять по полю і вивчають роздягальні, опублікували у Twitter океанаріуму.

Оскільки птахи з березня живуть в океанаріумі без відвідувачів та нудьгують, співробітники по-різному намагаються їх розважити, в тому числі і відправляючи на екскурсії. До того ж це відмінний спосіб підтримувати фізичну форму пінгвінів.

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"Магелланові пінгвіни Іззі, Дарвін, Томбо і Шарлотта вивчають нові пам'ятки – від трави під перетинчастими лапами до тренувань і пробіжки за лінію воріт", – йдеться у дописі океанаріум Shedd Aquarium у Twitter.

Пінгвінів з Shedd Aquarium не вперше впускають на волю. Навесні, коли океанаріум тільки закрився, співробітники дозволяли птахам виходити на територію закладу і вивчати околиці. А влітку пінгвіни вирушили на екскурсію у Філдовский музей природної історії.

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