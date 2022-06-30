На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Магнітні бурі у липні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
- 136
Липень 2022 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у липні!
У липні 2022 року очікуються магнітні бурі, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати впродовж всього місяця. Триватимуть ці магнітні бурі впродовж дня.
І ще: Місячний календар стрижок на липень 2022: дні, коли стригти волосся
Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у липні:
7 липня розпочнеться перше магнітне коливання місяця. Це буде середня за потужністю магнітна буря. Триватиме вона протягом одного дня.
Ще магнітне коливання ви можете відчути 10 липня. Проте ця магнітна буря буде слабкою й вплине на ваш стан, якщо ви дуже метеочутливі. У іншому випадку ви можете нічого й не помітити.
15 липня буде сильне магнітне коливання, яке буде відчутне та впливатиме на здоров'я та фізичний стан. Може боліти голова, змінюватиметься тиск, відчуєте слабкість, будуть проблеми зі сном.
29 липня магнітна буря торкнеться літніх людей та тих, у кого є серцево-судинні захворювання. За потужністю ця буря буде середньою. Триватиме вона впродовж дня.
|Календар магнітних бур на липень 2022
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!
Поради, як пережити магнітні бурі у липні 2022:
- Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.
- Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.
- Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.
- Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.
- Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.
- Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.
- Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!
Це цікаво: Церковний календар на липень 2022 року: православний і греко-католицький
- 30 червня
-
20:521 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:1910-річна чемпіонка світу з шашок збирає гроші на ЗСУ вуличними партіями у Києві
-
19:54США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
-
19:21Триматись своїх: Pianoбой випустив свою першу пісню від початку війни
-
18:53У Львові в рамках дерусифікації перейменують низку вулиць: перелік
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:22Коли українці зможуть купувати паливо без обмежень
-
17:54Скільки українців виступають проти куріння електронних сигарет у громадських місцях
-
17:22Міністр оборони розповів, скільки "Байрактарів" Україна придбала від початку війни
-
16:53Ех, яблучко: Дударик презентував шосту пісню проєкту "Прийняття"
-
16:23Олег Псюк потрапив на обкладинку журналу Ukrainian People
-
15:51Понад половина українців вірять, що ЗСУ зможе повернути всі території України
-
15:23В Україні контролюватимуть безпритульних тварин за європейськими стандартами
-
14:53Як працюватимуть дитячі майданчики у торгових центрах Києва
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:22"Ой, у лузі червона калина": встановили світовий рекорд з одночасного виконання пісні
-
13:54Як приготувати справжній український квас: рецепт з буряку від Клопотенка
-
13:20В українських потягах може з'явитися інтернет від Starlink до кінця 2022 року
-
12:53Місячний посівний календар на липень 2022: коли і що садити
-
12:25Три українські проєкти отримали відзнаки на фестивалі Cannes Lions
-
11:52Вихідні і свята у липні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
11:23Укрзалізниця провела індексацію тарифів: вартість вантажоперевезень зросте на 70%
-
10:53Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз" – що це означає для українців
-
10:21У Європі заборонять ароматизовані стіки для пристроїв нагрівання тютюну
-
09:50Бельгія призупиняє видачу туристичних віз росіянам
- 30 червня
-
19:54США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
-
17:22Міністр оборони розповів, скільки "Байрактарів" Україна придбала від початку війни
-
13:54Як приготувати справжній український квас: рецепт з буряку від Клопотенка
-
10:53Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз" – що це означає для українців
- 29 червня
-
20:52Як приготувати ідеальний лимонад: простий рецепт від Клопотенка
-
18:23Укрзалізниця визначила ТОП 5 найкращих залізничних вокзалів
-
15:25Українська рок-музика: 5 нових гуртів, які варто додати у свій плейлист
-
10:25Призов на військову службу жінок в Україні: 4 популярні фейки
- 28 червня
-
19:45Народна розвідка працює: як правильно користуватися чат-ботом єВорог – відеоінструкція
-
16:22Три Байрактари, на які ми зібрали 600 мільйонів гривень, Україна отримає безкоштовно
-
13:47Будівництво найбожевільніших місць світу: сервіс Airbnb виділить 10 мільйонів доларів
-
09:54Як зробити, щоб собака менше стресувала під час вимушеного переїзду
- 27 червня
-
19:54Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів
-
16:51В Україні з'явиться власний смартфон: над гаджетом працює стартап Solana
-
13:24Біолабораторії та зброя масового ураження: у МОЗ назвали міфи, які поширює Росія
-
10:52Феєрверки та машини без глушників: що заборонено у Києві під час воєнного стану
- 26 червня
-
19:31Як боротися з сонливістю за кермом, що викликана спекою: актуальні поради для водіїв
-
17:17Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів
-
14:51Що робити під час війни, щоб підтримати себе: поради на день
-
09:56Посилення спеки та грози: погода в Україні 26 червня
-
08:2330 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
- 25 червня
-
19:54Нічого не дає й 30 років очікування: руйнуємо поширені фейки про кандидатство України в ЄС
-
17:50Новини цікавлять менше: які сайти тепер активніше відвідують українці
-
15:23DETACH випустили трек "Кінцева" про останню зупинку окупантів
-
12:21Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя, записав відео у підтримку Україну