Чи зафіксовано спалах холери в Україні: відповідь МОЗ

Все частіше в соцмережах поширюється інформація щодо того, що в Україні фіксуються випадки холери і незабаром можливий спалах цієї хвороби. Тому у Міністерстві охорони здоров'я вирішили пояснити, чи справді це так і як захиститись від холери.

Інформація про спалахи холери упродовж останнього тижня все частіше з'являлась у Viber-каналах, посилаючись на те, що "вище за течією річок, які впадають у Дніпро, почали розкладатися трупи". Тож у МОЗ звернули увагу на поширення такої інформації та розповіли, чи дійсно в Україні вже зафіксовані випадки холери.

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Фахівці нагадали, що в країні є достатня матеріально-технічна, організаційна та лабораторна база для реагування на підтверджені випадки чи підозру на холеру. Тому абсолютно всі випадки, де можливо запідозрити цю інфекційну хворобу, уважно опрацьовують у систему центрів контролю та профілактики.

Окрім того, з поверхневих водойм, місць рекреації, річок, водозабору регулярно (з 01 червня по 1 жовтня) відбираються зразки для забезпечення епідеміологічного нагляду. Досліджується питна вода, – додали медики.

У МОЗ наголосили, що випадків навіть з підозрою на холеру за весь час моніторингу не було зафіксовано.

Тому подібні повідомлення у соцмережах та месенджерах не відповідають дійсності. Зате містять корисні поради, серед яких використання безпечної води, дотримання базових правил особистої гігієни, якісна обробка їжі та інші. Такі правила є важливими завжди, а влітку особливо через те, що зараз сприятливі умови для поширення багатьох інфекцій.

Тому важливо покладатись на перевірену офіційну інформацію про хвороби та здоров'я, яку публікують у МОЗ. Ось сторінки міністерства у соцмережах:

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