Чи всім потрібно бути жайворонками: плюси і мінуси ранніх підйомів

Існує думка, що ранкові підйоми та успіх тісно пов'язані, але чи справді ставати "жайворонком" так необхідно кожному – читайте далі.

У тих людей, які прокидають рано, є більше часу, щоб займатись справами і більше шансів встигнути все заплановане. До того ж, для багатьох саме перша половина дня є найбільш продуктивною. Британські вчені не раз доводили, що "жайворонкам" легше досягати успіху, адже вони активніші та більше підходять під традиційний корпоративний розклад.

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Також ранкові підйоми допомагають підтримувати рівень зацікавленості у роботі. Але це не означає, що вже за тиждень зміни режиму можна отримати миттєві успіхи у кар'єрі. За словами експертів, дуже важливо визначити власний режим дня. Існує понад 350 факторів, які впливають на визначення людини, як "жайворонка" чи "сови". За даними досліджень, у різних людей відрізняється біологічний час активності. Тому у когось через надто ранні підйоми можуть виникати безсоння та погіршення самопочуття, а хтось отримає заряд бадьорості та бажання підкорювати гори.

Тому не варто намагатись підлаштовувати свій ритм під когось, для початку потрібно визначити, який час активності найкраще підходить саме для вас. В іншому випадку "сови" у режимі "жайворонків" починають стикатись з тривожністю, неуважністю, появою зайвої ваги та загальним емоційним занепадом.

Для продуктивності та успішності важливим фактором є власний режим, який включає повноцінний сон в один і той же час. А годину кожен обирає для себе.

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