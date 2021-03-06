Як заснути всього за 2 хвилини: вчені запропонували ще один спосіб

Людині необхідний якісний і повноцінний сон, але багато людей відчувають труднощі з засинанням. Нейробіолог Іван Сомов розповів, який спосіб зможе їм допомогти.

Спеціаліст запропонував спосіб "приховане блокування", практикуючи який ви зможете без проблем занурюватися в сон всього за 2 хвилини.

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Що для цього потрібно?

В першу чергу, прийміть зручну позу, закрийте очі і подумки давайте собі команду "не спати". Це так званий "парадоксальний намір" здатний стати найкращим способом для швидкого засипання. Дослідження показали, що люди, які регулярно використовують метод "прихованого блокування" засипають набагато швидше, ніж до його застосування. Якщо людина часто відчуває стрес, довго намагається заснути, то цей спосіб може стати вашою "паличкою-виручалочкою".

Нейробіолог зазначив, якщо ця методика не працює, якщо ваш день пройшов дуже напружено і був дуже насичений, тоді для засипання можна використовувати техніку "усвідомленого дихання". Для цього ляжте зручніше на спину і дихайте, буквально усвідомлюючи кожен вдих і видих, концентруючи всю увагу тільки на диханні.

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