Чи відбудеться пробне ЗНО в Україні: відповідь УЦОЯО

Вторгнення російських окупантів в Україну позначилось на всіх сферах життя українців. І школярі не стали винятком, тому в УЦОЯО пояснили, як пройде пробна сесія ЗНО, яка мала стартувати вже зовсім скоро.

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) попередив, що більшість запланованих заходів у воєнний час не відбудуться, тому деякі скасують або перенесуть на іншу дату. Окрему увагу звернули на пробне ЗНО, перші сесії якого мали пройти вже у березні.

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"Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані. Наразі маємо вас повідомити, що проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня не є можливим", – заявили в УЦОЯО.

Пробне ЗНО в Україні частково скасовується / Siora Photography on Unsplash

Відзначимо, що реєстрацію на основне ЗНО продовжили до 9 квітня. Також у МОН прийняли рішення скасувати ДПА для школярів 4 та 9 класів.

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